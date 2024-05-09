الجمهور يهتف ضد مغنية إسرائيلية بمسابقة "يوروفيجن" في السويد من أجل فلسطين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

هتف المئات من الداعمين للقضية الفلسطينية ضد المغنية الإسرائيلية إيدن جولان وذلك خلال إحيائها إحدى الفقرات الغنائية بمسابقة "يوروفيجن" المقامة في السويد وذلك بمجرد صعودها على المسرح.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للمغنية الإسرائيلية التي قام عددا كبيرا من داعمي الشعب والقضية الفلسطينية بالهتاف ضدها فور صعودها على المسرح، وعلقوا: "حرروا فلسطين" تنديدًا بمشاركة الكيان الصهيوني المحتل في المسابقة العالمية المقامة في مدينة مالمو.

وأشار أحد رواد السوشيال ميديا إلى تعنت الأمن المتواجد بالحفل، وقيامهم بسحب الأعلام الفلسطينية من الجمهور، وعلق أحدهم: "ممنوع دخول الأعلام الفلسطينية؟، دعوني أظهره لكم على هاتفي" حيث قام أحد الأشخاص الداعمين للقضية الفلسطينية بعرض العلم الفلسطيني من هاتفه الخاص ردًا على منع دخول العلم إلى الحفل، وعلق شخص آخر: "المغنية الإسرائيلية في حفل يوروفيجن تتلقى استقبال خاص كممثلة لدولة الإبادة الجماعية".

واحتشد المئات من داعمي القضية الفلسطينية خارج الحفل وسط حمل الأعلام الفلسطينية رافضين مواصلة الكيان الصهيوني مجازره ضد الشعب الفلسطيني وسط صمت إعلامي غربي ودعم أمريكي لا محدود.

إيدن جولان هي مغنية روسية إسرائيلية بدأت حياتها المهنية بالمشاركة في الاختيار الروسي لمسابقة الأغنية الأوروبية للصغار عام 2015، وبعدها في النسخة الروسية لبرنامج المواهب والمسابقات "The Voice Kids" وهي تمثل إسرائيل في مسابقة الأغنية الأوروبية "يوروفيجن" هذا العام بأغنية "إعصار".

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