بحضور فتحي عبدالوهاب وإلهام شاهين.. إعلان تفاصيل مهرجان إيزيس لمسرح المرأة في مؤتمر صحفي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

عقد مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة مؤتمرا صحفيا مساء اليوم الخميس في المجلس الأعلى للثقافة للإعلان عن تفاصيل دورته الثانية المنتظر إقامتها في القاهرة خلال الفترة من ١٦ وحتى ٢٢ مايو الجاري.

حضر المؤتمر الصحفي: الفنانة إلهام شاهين الرئيس الشرفي للدورة الثانية من مهرجان إيزيس وعدد من أعضاء مجلس أمناء المهرجان، بينهم: الفنان فتحي عبدالوهاب، والكاتب الصحفي محمد عبدالرحمن.

وقالت الممثلة والمخرجة عبير لطفي رئيس المهرجان إن الدورة الثانية تحمل اسم الفنانة العظيمة الراحلة عايدة عبدالعزيز ويشاركنا نجلها شريف أحمد عبدالحليم الاحتفاء بها كما تشهد أيضا تكريم 5 شخصيات مسرحية مهمة من مصر والوطن العربي.

وتترأس مهرجان إيزيس الممثلة والمخرجة عبير لطفي، ومديرتا المهرجان المخرجة والكاتبة عبير على حزين والكاتبة والناقدة رشا عبدالمنعم، والمديرة التنفيذية منى شاهين، وتنظم المهرجان مؤسسة جارة القمر وهي مؤسسة ثقافية غير ربحية، وتدعمه وزارة الثقافة بالشراكة مع المجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس القومي للمرأة ووزارة الشباب والرياضة، وعدد من المراكز والمؤسسات منها هيئة تنشيط السياحة وقطاع شئون الإنتاج الثقافي وصندوق التنمية الثقافية والمجلس الأعلى للثقافة وستوديو عماد الدين وكلتوجراف والمركز الثقافي النمساوي، وسامي أمين، والمركز الثقافي الفرنسي.