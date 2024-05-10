بينهم هنيدي وياسر جلال.. نجوم الفن في عزاء والدة كريم عبد العزيز (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - أقيم مساء اليوم الخميس، عزاء والدة الفنان كريم عبد العزيز بمسجد الشرطة بالشيخ زايد وسط حضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني والإعلامي الذين حرصوا على التواجد وتقديم واجب العزاء.

وكان من أبرز الحضور الفنان محمد هنيدي، الفنان أشرف زكي، الفنان أيمن عزب، الفنان أحمد بدير، الإعلامي عمرو الليثي، الفنان مصطفى كامل، الفنان علاء مرسي، الفنان أحمد فتحي، المخرج شادي علي، الفنان محمد رجب، الفنانة ميرنا نور الدين، الفنان أحمد السقا، الفنان أحمد أمين.

وظهر كريم عبد العزيز وهو يستقبل العزاء متأثرًا برحيل والدته وسط مؤازرة العديد من نجوم الفن له.

وشيع جثمان والدة الفنان كريم عبد العزيز ظهر الخميس من مسجد الرحمن الرحيم بطريق صلاح سالم وسط حضور عددا كبيرا لنجوم الفن وهم الفنانة يسرا، الفنان أحمد السقا، الفنانة إلهام شاهين، الفنان أحمد عز، الفنان مصطفى شعبان، الفنانة لبلبة.

ودخل كريم عبد العزيز في نوبة بكاء عقب تشييع جثمان والدته سهير عبد العزيز التي أعلن عن وفاتها مساء أمس الأربعاء عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وكتب: "انتقلت إلى رحمة الله تعالى السيدة الفاضلة سهير عبد العزيز والدة النجم كريم عبد العزيز".

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