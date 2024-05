مارك رافالو يواصل دعمه للقضية الفلسطينية: "أطفال غزة وشعب رفح في حاجة للمساعدة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

يواصل الممثل الأمريكي العالمي مارك رافالو، دعم القضية والشعب الفلسطينية والحديث عن الظلم الواقع من قبل الكيان الصهيوني ومواصلة انتهاكاته الصارخة بحقهم وسط قتل المدنيين والأطفال وتشريد الآلاف من العائلات ونزوحهم من منازلهم وسط صمت إعلامي غربي ودعم أمريكي.

وأعاد "رافالو" نشر تقرير لموقع "يونيسف" ألقت من خلاله الضوء على معاناة العديد من أطفال غزة بسبب قصف الجيش الإسرائيلي لمدينة رفح الفلسطينية.

وعلق "رافالو" على التقرير: "أطفال غزة وشعب رفح في أمس الحاجة للمساعدة الذين يتم نقلهم إلى ما يعتبر في الأساس معسكرات اعتقال تعاني من الإهمال والمعاناة الإنسانية، مت في الصحراء أو في منزلك، وهذا هو الخيار المطروح للفلسطينيين اليوم".

وكان الممثل الأمريكي مارك رافالو من أول نجوم هوليوود الداعمين للقضية الفلسطينية، ويواصل نشر صورا ومقاطع فيديوهات عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي لمجازر الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني، وانضم لعدد كبير من النجوم الذين قاموا بتوقيع عريضة طالبوا خلالها الرئيس الأمريكي جو بايدن بوقف فوري لإطلاق النار في غزة منذ شهر أكتوبر العام الماضي.

يذكر أن، مارك رافالو يشارك بعدد من الأعمال السينمائية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة منها الجزء الثالث من فيلم "Now You See Me"، وفيلم الخيال العلمي "Mickey 17" والمقرر عرضه بحلول عام 2025.

