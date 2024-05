فارق الحياة وبجانبه ابنه.. وفاة نجم فيلم “تيتانيك” وعائلته تنعاه بحزن

كتب امير فتحي في الجمعة 10 مايو 2024 03:48 صباحاً - توفي الممثل البريطاني برنارد هيل، الذي اشتهر بدور الملك ثيودن في ثلاثية “سيد الخواتم” (Lord of The Rings)، والكابتن إدوارد سميث في فيلم “تيتانيك” (Titanic) عن عمر ناهز الـ79 عاما.

ونشرت الصحف البريطانية نبأ وفاة هيل في وقت مبكر من صباح الأحد الماضي، حسب ما أكد وكيل أعماله لو كولسون لهيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”.

رحيل الممثل البريطاني برنارد هيل

وشاركت الموسيقارة الشعبية باربرا ديكسون أيضا نبأ الوفاة على منصة “إكس” -“تويتر” سابقا- قائلةً، “ببالغ الحزن علمت بوفاة برنارد هيل. لقد عملنا معًا في عرض جون وبول وجورج ورينغو وبيرت ويلي راسل الرائع 1974-1975”.

من جانبها، وصفت مديرة الدراما في محطة “بي بي سي” ليندسي سولت، هيل بأنه ممثل فريد من نوعه قائلة في منشور على “إكس” إن “مسيرته الطويلة المليئة بالأدوار المميزة والرائعة هي شهادة على موهبته المذهلة”.

وفي تصريح لوكيل أعماله، لو كولسون، تم تأكيد الخبر الأليم دون الكشف عن سبب الوفاة. وأوضح كولسون أن هيل فارق الحياة وبجانبه ابنه جابريال، في لحظة تاريخية حزينة لمحبيه وعشاق السينما.

برنارد هيل.. مسيرة فنية حافلة

ولد برنارد هيل في 17 ديسمبر/كانون الأول عام 1944 في مدينة بلاكلي شمال مانشستر بالمملكة المتحدة، والتحق بكلية زافيريان، ثم مدرسة مانشستر بوليتكنيك للدراما وفي نفس الوقت حصل على دبلوم المسرح عام 1970.

الممثل البريطاني برنارد هيل رحل عن عمر ناهز الـ79 عاما بعد مسيرة فنية حافلة بالإنجازات (رويترز)

جاءت بدايات تألقه في عام 1982، حين قدّم شخصية يوسر هيوز في مسلسل “بويس فروم ذا بلاكستوف” (Boys From the Black Stuff)، فترشح لجائزة الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون عام 1983 عن هذا الدور، فيما فاز المسلسل بجائزة البافتا لأفضل مسلسل درامي.

وفي نفس العام، قام بدور الرقيب بوتنام في فيلم “غاندي” (Gandhi).

وظهر الممثل الراحل في عدة مسلسلات تلفزيونية بريطانية بين السبعينيات والثمانينيات، بما في ذلك “أنا، كلاوديوز” “I, Claudius”، و”كراون كورت” (Crown Court)، و”غرف” (Rooms)، و”فوكس” (Fox)، و”جاك أنوري” (Jackanory).

“وحش” الأوسكار

وفي عام 1997، لعب هيل دور الكابتن سميث في فيلم “تيتانيك” (Titanic) للمخرج جيمس كاميرون، والذي فاز بـ11 جائزة أوسكار، ثم انضم إلى سلسلة أفلام “سيد الخواتم” (Lord of the Rings) للمخرج بيتر جاكسون بدور الملك ثيودن؛ فظهر في فيلم “سيد الخواتم: البرجان” (Lord of the Rings: The Two Towers) عام 2002، و”سيد الخواتم: عودة الملك” (Lord of the Rings: The Return of the King) عام 2003، والذي حصل أيضا على 11 جائزة أوسكار.

وبهذا، ظهر هيل في اثنين من الأفلام الثلاثة التي حصلت على أكبر عدد من جوائز الأوسكار على الإطلاق.

وعلى مر العقود، تلقى هيل العديد من الترشيحات والجوائز لأدائه، بما في ذلك جائزة من نقابة ممثلي الشاشة لدوره في فيلم “سيد الخواتم: عودة الملك”.

وفي عام 2015، لعب هيل دور دوق نورفولك، عم آن بولين، في مسلسل “وولف هول” (Wolf Hall) الذي فاز بجائزة بافتا لأفضل مسلسل درامي.

وجاءت وفاته في نفس اليوم الذي بدأ فيه بث الموسم الثاني من مسلسل “المستجيب” (The Responder) الذي لعب فيه دور والد نجم العرض مارتن فريمان.

تزوج هيل من الممثلة ماريانا هيل وأنجب منها ولدهما غابرييل، وحصل على الدرجة الفخرية من جامعة إيست أنجليا.

الخليج 365

