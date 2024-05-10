يسرا اللوزي تتصدر تريند جوجل بهذا الخبر الصادم … ماذا حدث لها؟!

كتب امير فتحي في الجمعة 10 مايو 2024 05:18 صباحاً - توفيت صباح اليوم سوسن مارديني والدة الفنانة يسرا اللوزي، وزوجة أستاذ الإخراج والمخرج المسرحي بالجامعة الأمريكية، الراحل محمد اللوزي.

ونعى المخرج خيري بشارة الراحلة بتدوينة مؤثرة قال فيها: “أبكي منذ سماعي ذلك الخبر شديد الحزن والصادم للغاية… وارفض تصديقه… أرقدي في سلام ايتها السيدة الفاضلة النبيلة… الملاك الأرضي الجميل سوسن مارديني”.

وفاة والدة يسرا اللوزي

وتقرر تشييع جثمان والدة يسرا اللوزي غدًا من مستشفى الأنجلو بالزمالك، وتقام صلاة الجنازة بمسجد عمر مكرم، عقب صلاة الجمعة.

كما أعلنت العائلة أنها تستقبل العزاء في منزلها بالزمالك من يوم الجمعة حتى يوم الأحد المقبل.

ولحقت سوسن مارديني بزوجها المخرج محمود اللوزي، الذي توفي عام 2021 أي قبل ثلاث سنوات، وأعلن حينها المخرج محمد العدل وفاته، حيث كتب عبر حسابه بموقع فيسبوك: محمود اللوزي والد يسرا اللوزي في ذمة الله.. كان ممثل جميل وكان حبيبي على المستوى الشخصي الله يرحمه والباقية في حياتك يا يسرا.

مسلسل “صلة رحم”

يذكر أن آخر أعمال يسرا اللوزي كان مسلسل “صلة رحم”، الذي عرض في شهر رمضان 2024 الماضي.

يناقش مسلسل “صلة رحم” عملية استئجار الأرحام، من مختلف الجوانب الاجتماعية والقانونية والطبية والدينية، وتدور أحداثه على مدى تسعة أشهر هي الفترة التي تستغرقها عملية الحمل والولادة.

المسلسل مكون من 15 حلقة، وعرض في النصف الأول من شهر رمضان 2024، بطولة إياد نصار ويسرا اللوزي، أسماء أبو اليزيد، ومحمد جمعة، وعابد عناني، ونبيل نور الدين، وهبة عبد الغني، وعمرو القاضي، وداليا خليف، وريام كفارنا، وسلوى محمد على، ومحمد دسوقي، وصفاء جلال، وبتول حداد، ومحمد السويسي، تأليف محمد هشام عبية، وإخراج تامر نادي، وإنتاج صادق الصباح.

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