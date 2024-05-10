غدا.. "الحرملك" تغني تراثي ومعاصر على المسرح المكشوف في دار الأوبرا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد حفلا لفرقة الحرملك للموسيقى والغناء بقيادة المايسترو الدكتورة مروة عبدالمنعم وذلك في الثامنة والنصف مساء الجمعة 10 مايو على المسرح المكشوف .

يتضمن البرنامج باقة من أعمال الموسيقى العربية التراثية والمعاصرة بجانب مجموعة من المؤلفات الخاصة بالفرقة، منها: روائع شنودة، غلبان، أكدب عليك، مستنياك، سواح، أنساك، فوق النخل، الموضات، ع اللي جرى، كنت فين وأنا فين، وين ع رام الله، فيروزيات، ميدلي سعاد حسني والجسمي.

يشارك في إحياء الحفل: رضوى طارق، مي عمرو، سوزان عبدالمنعم، رحاب صالح، بمصاحبة العازفين مروة عمرو "كمان"، ماهينار محمود "قانون"، رانيا الجنايني "عود"، غدير جمال "كيبورد"، ريهام زيدان "بيز جيتار"، جينا نادر "طبلة"، آلاء عامر "رق"، أروى جمال "درامز وبركشن" .

يذكر أن فرقة الحرملك للموسيقى والغناء تأسست عام 2017 من عازفات ومطربات محترفات بقيادة الدكتورة مروة عبدالمنعم، وتقدم ألوانا مختلفة من أعمال الموسيقى العربية التراثية والمعاصرة، قدمت الفرقة أولى حفلاتها ببيت السحيمي الأثري ومنذ ذلك الحين حظيت بإعجاب الجماهير من مختلف الشرائح العمرية.