إليسا تتألق بإطلالات أنيقة من توقيع نيكولا جبران

ميرنا وليد - بيروت - خطفت الفنانة اللبنانية إليسا الأنظار بإطلالاتها في ألبومها الجديد "أنا سكتين"، الذي أطلقته منذ يومين بشكل مفاجئ.

وتألقت إليسا بإطلالات مختلفة في الألبوم، كانت معظمها من توقيع المصمم البناني العالمي نيكولا جبران.

وظهرت إليسا في إحدى الإطلالات بفستان باللون الزهري، من نيكولا جبران، جاء بقصة طويلة وبدون أكمام، ومحدد الخصر، وتميز بأنه مكشوف الصدر وعلى طول الرجل اليسرى. كما جاء الفستان مقروناً بوشاح طويل، وقفازين باللون نفسه، وإنتعلت إليسا حذاءً عالياً، وأكملت إطلالتها بنظارة شمسية باللون الزهري.

وفي إطلالة أخرى، إرتدت إليسا فستاناً باللون الأزرق، جاء بقصة طويلة ومنسدلة، وبفتحة على طول الرجل اليسرى، ومكشوف الكتفين، وتميز بأنه مسنن الأطراف عند الكتفين.

وأكملت إليسا إطلالاتها بقفازين، وإنتعلت حذاءً عالياً باللون الأزرق، واختارت نظارة سوداء باللون الفضي.



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