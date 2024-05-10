تركي آل الشيخ يعلن عرض فيلم "زهايمر" لـ عادل إمام بالسعودية 16 مايو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عرض فيلم"زهايمر" للزعيم عادل إمام بسينمات السعودية يوم 16 مايو الحالي، احتفالا بعيد ميلاده.

ونشر آل الشيخ، بوستر فيلم زهايمر، عبر حسابه على فيسبوك، وعلق: "فيلم زهايمر‬ للزعيم عادل إمام‬ في سينمات السعودية‬ بمناسبة عيد ميلاده ابتداءً من ١٦ مايو".

ويحتفل النجم الكبير عادل إمام بعيد ميلاده الـ 84 يوم 17 مايو، إذ يعد من مواليد 1940 وهو أحد أبرز وأقوى عمالقة السينما المصرية، وولد بقرية شها مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية.

وانتقل "إمام" إلى حي السيدة زينب بمدينة القاهرة صغيرًا حيث كان والده موظفًا بأحد المصانع الحكومية، وحصل على بكالوريوس الزراعة في جامعة القاهرة، ومتزوج وله ثلاثة أولاد، المخرج رامي إمام خريج الجامعة الأمريكية، والفنان محمد إمام، وابنته الوحيدة سارة.