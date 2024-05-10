رد فعل محمد عادل إمام بعد قرار إعادة عرض فيلم "زهايمر" بالسعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

وجه النجم محمد عادل إمام، رسالة شكر للمملكة العربية السعودية، بعد قرار المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، بإعادة عرض فيلم "زهايمر" للزعيم عادل إمام بالسينمات ابتداء من يوم 16 مايو.

ونشر إمام، بوستر الفيلم، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "لفته جميلة من اخواتنا في المملكة السعودية الشقيقة.. فيلم زهايمر للزعيم عادل إمام في سينمات السعودية بمناسبة عيد ميلاده ابتداء من ١٦ مايو".

وتفاعل عددا من الفنانين مع تدوينته، فكتبت مي عز الدين: "الله يحفظه يا رب وكالعادة تقدير كلنا بنشكرهم عليه معاك" . وكتبت لقاء سويدان: "ربنا يبارك فيه.. الزعيم". وكتبت منة فضالي: "ربنا يحفظه ويخليكم ليه ودايما منور حياتكم وحياة كل اللي بيحبوه عقبال ١٠٠ سنة".

وكان المستشار تركي آل الشيخ كتب تدوينة عبر حسابه على فيسبوك، جاء فيها: "فيلم زهايمر‬ للزعيم عادل إمام‬ في سينمات السعودية‬ بمناسبة عيد ميلاده ابتداءً من ١٦ مايو".

"زهايمر" يشارك في بطولته عدد كبير من النجوم على رأسهم الزعيم عادل إمام ، الراحل سعيد صالح، النجمة الكبيرة إسعاد يونس، الفنانة نيللي كريم، والفنانة رانيا يوسف، والفنان فتحي عبد الوهاب، والفنان أحمد رزق، والفيلم من تأليف نادر صلاح الدين، وإخراج عمرو عرفة.

ويحتفل النجم الكبير عادل إمام بعيد ميلاده الـ 84 يوم 17 مايو، إذ يعد من مواليد 1940 وهو أحد أبرز وأقوى عمالقة السينما المصرية، وولد بقرية شها مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية.

وانتقل "إمام" إلى حي السيدة زينب بمدينة القاهرة صغيرًا حيث كان والده موظفًا بأحد المصانع الحكومية، وحصل على بكالوريوس الزراعة في جامعة القاهرة، ومتزوج وله ثلاثة أولاد، المخرج رامي إمام خريج الجامعة الأمريكية، والفنان محمد إمام، وابنته الوحيدة سارة.

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