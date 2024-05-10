وصفت نفسها بـ”الغبية”.. سيلينا غوميز تعلّق على صورة لها مع منتج لشركة تدعم إسرائيل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثارت النجمة العالمية سيلينا غوميز، جدلا واسعا خلال اليومين الماضيين، بسبب صورة نشرتها على موقعها، وتعرضت لهجوم كبير من قبل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.

وشاركت الفنانة صورة عبر حسابها الموثق على موقع إنستغرام، بينما كانت تستمتع بنزهة صباحية خاصة. فيما فاجأ كوب «ستاربكس» في الصورة بعض مستخدمي الإنترنت، وهي العلامة المقاطعة بسبب دعمها للكيان الصهيوني ضد قتل الأبرياء في غزة.

وظهرت الفنانة هي مستلقية على مفرش، ومعها سلة وكوب «ستاربكس» ومستحضرات تجميل من العلامة الخاصة بها.

ومع انتشار الصورة، بدأ الكثيرون في التحريض ضدها وذكر اسمها في التعليقات. وغصت صفحتها بوصف كثيرين لها بأنها «تستحق الكراهية»، لنشرها صورة مع كوب العلامة التجارية للقهوة.

واضطرت الفنانة للرد بعد ذلك على أحد التعليقات التي قال صاحبها: «إنها تستحق الكراهية. لا يمكن أن تكون بمثل هذا الغباء».

وكتبت النجمة: «أنا لم أعرف. لذلك يبدو أنني غبية. أنا آسفة».

وتراجعت عن نشر الصور التي ظهرت فيها مع كوب ستاربكس، وحذفتها فوراً من خاصية القصص القصيرة لحسابها على إنستغرام.

ولم يكن هذا لم كافياً لمتابعيها، الذين استمروا في مهاجمتها واتهامها بنسيان القضية.

وشهد العالم حملات للمقاطعة، بعد وقت قصير من العدوان على غزة. وذلك عندما بدأ الكثيرون حركة مقاطعة العلامات التجارية الكبرى. بما في ذلك «ستاربكس».