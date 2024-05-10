بعد انقطاع 8 سنوات.. إيمي ودنيا سمير غانم معاً في رمضان المقبل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يبدو أن الفنانة إيمي سمير غانم قررت العودة الى دراما رمضان المقبل في عمل تشارك في بطولته شقيقتها الكبرى دنيا سمير غانم، حيث بدأت النجمتان في التحضير لمسلسل سيكون مفاجأة لجمهورهما.

وتعود الشقيقتان من خلال هذا المسلسل للعمل معاً، بعد انقطاع لثماني سنوات منذ تقديمهما مسلسل “نيللي وشيريهان” في عام 2016.

وكانت إيمي قد أعلنت في تصريحات سابقة أنها تحضّر في الفترة الحالية لأكثر من عمل فني، قائلةً: “أواصل في الفترة الحالية التحضير لأكثر من عمل فني، منها فيلم جديد سيكون مفاجأة للجمهور، وأتمنى أن ينال إعجابهم وقت عرضه، ولكن إلى الآن لم تتحدّد التفاصيل الكاملة للمشروع”.

يُذكر أن إيمي سمير غانم تغيب رسمياً عن شاشات السينما منذ ثماني سنوات، رغم مشاركتها كضيفة شرف في فيلم “بلوموندو” مع زوجها الفنان حسن الرداد، حيث كان آخر أعمالها السينمائية فيلم “علشان خارجين”، الذي عُرض عام 2016، وهو من تأليف فادي أبو السعود وإخراج خالد الحلفاوي، وشاركها في بطولته كلٌ من: حسن الرداد، بيومي فؤاد، طاهر أبوليلة، محمد علي رزق، حنان سليمان، نسرين أمين…، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي.

أما في الدراما فكان آخر أعمالها مسلسل “سوبر ميرو”، الذي عُرض في عام 2019، وهو من تأليف محمد المحمدي وإخراج وليد الحلفاوي، وشاركها في بطولته الفنانون: الراحل سمير غانم، حمدي المرغني، محمد ثروت، وملك قورة.