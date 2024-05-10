بلقطات رومانسية مع جاستن بيبر.. هايلي تعلن حملها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بطريقة رومانسية واستثنائية مع لمسة من الأناقة، كشف الثنائي جاستن بيبر وهايلي بيبر عن حمل الأخيرة بطفلهما الأول، بعد حوالى 6 سنوات من الزواج.

ونشر نجم البوب الكندي وعارضة الأزياء الأميركية عبر حسابيهما في “إنستغرام” فيديوات ومجموعة صور رصدت وضع هايلي يدها على بطنها، قبل وقوفها أمام عدسة الكاميرا بيد زوجها، ثم تجديدهما عهود زواجهما في الهواء الطلق.

وأفاد موقع “تي أم زي” المتخصص بأخبار المشاهير نقلاً عن “مصادر مطلعة بشكل مباشر”، أن هايلي حامل منذ أكثر من ستة أشهر.

وكشفت تقارير إعلامية أخرى أن عائلة بيبر اختارت اسم المولود المنتظر.

وأطلّت النجمة البالغة من العمر 27 عاماً، بفستان ضيّق من دون كتفين وطويل من قماش الدانتيل الشفّاف من توقيع “سان لوران”، مع غطاء رأس يشبه طرحة العروس، في لقطة برزت تقبيلها لزوجها.

يُذكر أن جاستن بيبر (30 عاماً) وهايلي بالدوين تزّوجا سرّاً في أيلول/سبتمبر من عام 2018، وبعد عام أقاما حفل زفاف في Montage Palmetto Bluff في كاليفورنيا بحضور عدد من أفراد العائلتين والأصدقاء.