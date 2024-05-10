هيو غرانت يهاجم شركة “آبل”: “تدمير التجربة الإنسانية”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: هاجم فنانون شهيرون إعلان “آيباد” الجديد بسبب تصويره تحطيم آلات موسيقية وأسطوانات وأشياء نابضة بالحياة، في سبيل صنع الجهاز.

وأعلن تور ميهرن نائب رئيس الاتصالات التسويقية في الشركة المنتجة “آبل” أنها أخطأت، مضيفاً في بيان أن “الإبداع في صميم أبل وحمضها النووي، ومن المهم للغاية بالنسبة للشركة تصميم المنتجات التي تمكن المبدعين في جميع أنحاء العالم من تحقيق ما يكمن في تخيلاتهم”.

وتابع أن “الهدف كان الاحتفال دائمًا بعدد لا يحصى من الطرق التي يعبر بها المستخدمون عن أنفسهم ويضفون الحيوية على أفكارهم من خلال آيباد، لكننا أخطأنا الهدف بهذا الفيديو، ونحن آسفون”.

وأكّد أن “آبل” لا تخطط لعرض الإعلان على شاشة التلفزيون.

وقال الممثل البريطاني هيو غرانت أن الإعلان “يعبّر عن تدمير التجربة الإنسانية بفضل سيليكون فالي (أحد أبرز مراكز صناعة التكنولوجية الحديثة)”.

ونشر الكاتب إد سولومون تغريدة عن الفيديو في حسابه على موقع “إكس”: “من يحتاج إلى الحياة البشرية وإلى كل ما يجعلها تستحق العيش؟ انغمس في هذه المحاكاة الرقمية وأعطنا روحك… مع خالص التقدير، أبل”.