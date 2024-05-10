بالصورة- سعر مرتفع جداً لحقيبة يد ساندرا رزق من Hermès..وإطلالتها تلفت الأنظار

ميرنا وليد - بيروت - تالقت ملكة جمال لبنان لعام 2000 الممثلة اللبنانية ساندرا رزق بأخر إطلالة لها على متابعيها عبر حسابها الخاص، فقد ظهرت مرتدية كروب توب باللون الأبيض ذات أكمام طويلة، مع تنورة قصيرة وواسعة مخططة، وتركت شعرها منسدلاً، وطبقت مكياجاً هادئاً أظهرت من خلاله جمال ملامح وجهها.



وحملت ساندرا حقيبة يد من دار أزياء Hermes، يصل سعرها إلى 1,137 دولار.

وكانت أطلت ساندرا رزق على الجمهور، إلى جانب إبنتها نور، وظهرت الإثنتان وهما ترتديان عباءات، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وعلقت ساندرا بالقول: "إبنتي تحب الأجواء الرمضانية".

