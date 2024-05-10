بصور جديدة.. مراحل “الذهبية” نوال الزغبي حديث المتابعين

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: لا تزال النجمة اللبنانية نوال الزغبي تتلقى الأصداء الإيجابية حول إطلالتها في في حلقة “الذهبية” التي احتفت من خلالها شاشة تلفزيون الجديد بمسيرة نوال الفنية، وقدّمت خلالها “الديفا” مختارات من أجمل أغنياتها القديمة والجديدة.

ونشرت نوال الزغبي على صفحاتها في مواقع التواصل الإجتماعي صورًا جديدة لها من كواليس الحلقة، فظهرت فيها بإطلالة راقية بدت فيها كعادتها بغاية الأناقة والجمال، إذ تألقت بفستان براق من اللون الأخضر، ومن الناحية الجمالية اختارت تسريحة الرفعة الكاملة، ومكياج سموكي تميّز باللون البني للعيون، والذي يبرز جمالها، ووضعت أحمر للشفاه بلون ناعم بتناسب مع إطلالتها.

وكان ظهور نوال الزغبي لافتًا، إذ حققت الصور تفاعلاً كبيراً من الجمهور ومحبيها الذين تركوا لها الكثير من التعليقات التي عبّرت عن محبّتهم الكبيرة لها وإعجابهم بإطلالاتها في مختلف المناسبات.

الجدير ذكره أن نوال الزغبي كانت قد تطرقت خلال الحلقة إلى مراحل مسيرتها الفنية والتحديات التي واجهتها وكرّستها أيقونة ذهبية في عالم الفن.

على صعيد آخر، تواصل نوال الزغبي حصد نجاح أحدث أغنياتها باللهجة المصرية “بحكي عنك”، حيث حقق فيديو الأغنية أكثر من 5.5 مليون مشاهدة بعد 3 أشهر فقط من صدوره عبر قناتها على “يوتيوب”.

والأغنية من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع وسام عبد المنعم، وتميّزت باللون الرومانسي الذي انعكس في الـLyrics Video بعدسة سعيد محمد الذي اختار أن تصوّر “النجمة الذهبية” مشاهد تحت زخّات المطر في العتمة، وهي محاطةً بمجموعة من الرجال “الغرباء” من دون أن يعني أحدهم لها شيئاً، لأن اشتياقها هو لحبيبها الغائب فقط.