دوللي شاهين تحتفل بعيد القيامة المجيد.. صور

ياسر رشاد - القاهرة - احتفلت الفنانة دوللي شاهين، بعيد القيامة المجيد، بصحبة بنتها نور والمخرج مؤمن يوسف.

وشاركت صورة جديدة في أحدث ظهور لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وكتبت : " المسيح قام.. كل سنة وانتم طيبين".

وتـألقت بأطلالة كلاسيكية مميزة، لاقت تفاعل كبير من متابعيها عبر السوشيال ميديا.

آخر أعمال دوللي شاهين

يذكر أن أحدث أعمال الفنانة اللبنانية دوللي شاهين، أغنية دوللي ست البنات التي طرحتها عبر صفحتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب” وعلى كل مواقع التواصل الاجتماعي و المنصات الإلكترونية.

وحققت الأغنية نسبة استماع ومشاهدة مرتفعة بعد طرحها بساعات قليلة، وهي من كلمات احمد الشاعر وألحان مادو فتحي، وتوزيع احمد عبد العزيز مستشار إعلامي عصام ميلاد نصرالله.

يقول مطلع الأغنية دوللي ست البنات:



انا اسمي دولي وحلوة كلي

ياما قالوا عني انا الجامده

بسكوته طعمه وجمالها نعمه

بسبوسه قشطه على مانجه

انا حلويات ست البنات

انا ترندات ملكة جيلي

دا في الأساطير حكوا عني كتير

تغرق تتوه في تفاصيلي

يذكر أن أحدث أعمال الفنانة دوللي شاهين، أغنية "حوش الدلع".

يقول مطلع الأغنية: حوش الدلع "يا حبيبي أهدي وروق بطل تبقى كده افوش، بتتفزلك ليه يا عينيا ما فيكك بقي مكشوف، دي دماغك فاضية وجيبك فاضي كلامك ده فنكوش، عاملي فيها متدلع لاء حوش".

وأغنية"حكاية بن" وأغنية "حبيبتي يا أمي" وأغنية "الملكة QUEEN"، التي طرحتهم عبر قناتها الخاصة بموقع يوتيوب.

أغنية الملكة، كلمات دوللي شاهين، تأليف الموسيقي أحمد عبد العزيز، وألحان أحمد برازيلي، وإخراج الكليب مؤمن يوسف.

أغنية "الملكة QUEEN" فكرة دوللي شاهين وتحكي قصة نسائية في إطار اجتماعي.

وكان عرض مؤخراً للفنانة دوللي شاهين، مسلسل "المماليك"، بطولة رانيا يوسف، ومحمد لطفي، وفيدرا، ومحمد سليمان، ورامي وحيد، ونانسي صلاح، وحنان سليمان، ورامي غيط، وعمر حسن يوسف وإخراج حازم فودة.