30 صورة.. نجوم الفن في جنازة والدة يسرا اللوزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تصوير- هاني رجب:

وصلت الفنانة يسرا اللوزي رفقة جثمان والدتها المقرر أن يتم تشييعه من مسجد عمر مكرم وسط حضور عدد من نجوم الفن والإعلام الذين حرصوا على الحضور والمشاركة في الجنازة.

وجاء بين أبرز الحضور الفنانة دنيا سمير غانم، الفنانة ميرفت أمين، الفنان إياد نصار، الفنانة روبي، الفنانة فرح يوسف.

وأعلن أحمد اللوزي شقيق الفنانة يسرا اللوزي عن وفاة والدته عبر منشور على حسابه الرسمي "فيسبوك" وعلق: "سوسن راحت لمحمود"، وكشف عن تشييع الجثمان من مستشفى الأنجلو بالزمالك وتستقبل العائلة العزاء بمنزل الفقيدة بالزمالك من الجمعة إلى الأحد المقبل.

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