هاشتاج "قاطعوا يوروفيجن" يتصدر التريند بعد مشاركة مغنية إسرائيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تصدر هاشتاج "قاطعوا يوروفيجن" تريند تطبيق "X" خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد مشاركة المغنية الإسرائيلية إيدن جولان في مسابقة الأغنية الأوروبية في مالمو، السويد.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديوهات توضح عدد من الوقفات الاحتجاجية من قبل داعمي القضية الفلسطينية في مدينة مالمو وقاموا برفع الأعلام الفلسطينية مطالبين بطرد الكيان الصهيوني من مسابقة "يوروفيجن" بسبب مواصلة إبادته الجماعية للشعب الفلسطيني في غزة.

وشاركت المغنية الإسرائيلية إيدن جولان بأحد فقرات "يوروفيجن" وبمجرد صعودها على المسرح قام عدد كبير من داعمي الشعب والقضية الفلسطينية بالهتاف ضدها وعلقوا: "حرروا فلسطين"، كما نشر أحد رواد السوشيال ميديا مقطع فيديو لتعنت الأمن داخل الحفل وقيامهم بسحب الأعلام الفلسطينية من المتواجدين وعلق: "ممنوع دخول الأعلام الفلسطينية؟، دعوني أظهره لكم على هاتفي"، حيث قام بعرض العلم الفلسطيني من هاتفه الخاص ردًا على منع دخول العلم الفلسطيني إلى الحفل.

واحتشد المئات من داعمي القضية الفلسطينية خارج الحفل وسط حمل الأعلام الفلسطينية رافضين مواصلة الكيان الصهيوني مجازره ضد الشعب الفلسطيني وسط صمت إعلامي غربي ودعم أمريكي لا محدود.

إيدن جولان هي مغنية روسية إسرائيلية بدأت حياتها المهنية بالمشاركة في الاختيار الروسي لمسابقة الأغنية الأوروبية للصغار عام 2015، وبعدها في النسخة الروسية لبرنامج المواهب والمسابقات "The Voice Kids" وهي تمثل إسرائيل في مسابقة الأغنية الأوروبية "يوروفيجن" هذا العام بأغنية "إعصار".

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