بعد كابوس سجنها 3 سنوات.. انتعاشة فنية لنسرين طافش

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أنهت الممثلة السورية نسرين طافش أزمة صدور حكم ضدّها بالحبس ثلاث سنوات، بسبب تحريرها شيكاً من دون رصيد، بقيمة 4 ملايين جنيه، لإحدى السيدات، حيث توجّهت بنفسها إلى إحدى المحاكم المصرية، يوم الأربعاء الماضي، ودفعت قيمته نقداً.

الأزمة بدأت في العام الماضي، بعدما تقدّمت سيدة مصرية تُدعى نشوى ببلاغ ضدّ نسرين طافش، تتهمها فيه بتحرير شيك بنكي بلا رصيد، تبلغ قيمته 4 ملايين جنيه، واستمرت النزاعات القضائية بينهما حتى صدر حكم ضدّها يقضي بحبسها ثلاث سنوات.

تقدّمت طافش بالعديد من الدعاوى القضائية استأنفت فيها الحكم الصادر في حقها، لكن تمّ رفضها مرّتين، فلم تجد أمامها سوى دفع المبلغ بشكل نقدي والتصالح مع الشاكية، إذ حضرت بنفسها إلى المحكمة وظهرت عليها من خلال الصور المتداولة، الفرحة بتخلّصها من كابوس دخول السجن.

بعدما أسدلت نسرين طافش الستارة على أزمة حبسها، تستعد لاستئناف نشاطها الفني، حيث تتنقل ما بين السينما والدراما، وتنتظر عرض أعمال كانت قد انتهت من تصويرها بالفعل، آخرها فيلم “بنقدّر ظروفك” الذي تتعاون فيه مع أحمد الفيشاوي، حيث سيُعرض في 22 أيار (مايو) الجاري، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، وتجسّد من خلاله شخصية “يوتيوبر” في مجال الطبخ.

نسرين تعاقدت أيضاً خلال الأيام الماضية، على بطولة الفيلم الكوميدي “وحوح”، تتعاون فيه مع عمرو عبد الجليل، وأحمد فتحي، ومن المقرّر أن تبدأ تصويره قريباً.

وأخيراً، استأنفت طافش تصوير مسلسل “بدون مقابل”، الذي كان من المفترض أن يُعرض في موسم رمضان الماضي، وتتعاون فيه مع هاني رمزي، إذ قرّرت الشركة المنتجة تأجيله لتصويره بدقّة عالية، ولم يتمّ تحديد ما إذا كان سيتمّ عرضه في الموسم الرمضاني المقبل، 2025، أم خارج الموسم.