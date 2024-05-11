بطل مسلسل "العتاولة" يخضع لعملية جراحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشف الفنان محمد التاجي عن استعداده للخضوع لعملية جراحية غدًا السبت وذلك عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك".

ونشر "التاجي" منشور علق خلاله: "وأخيرًا الدكتور حدد عمل الجراحة لي غدًا السبت صباحًا دعواتكم".

وحرص عدد كبير من جمهوره ومتابعيه الاطمئنان على صحته وعلقوا: "دعواتكم لحبيبي وأجمل مخلوق ربنا يقوموا لينا بكرة بألف سلامة يارب ويرجع لنا بخير ويفضل سند لينا كلنا في حياتنا، الحلويات المسكرة هيعمل عملية الصبح دعواتكم ليه بالشفاء ربنا يطمنا عليك يا حبيبي ويقومك بالسلامة، ألف سلامة يا صديقي بإذن الله هتبقى زي الفل دعواتكم للفنان الجميل محمد التاجي".

يذكر أن آخر مشاركات الفنان محمد التاجي كانت بمسلسل "العتاولة" والذي عرض بموسم دراما رمضان الماضي.

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