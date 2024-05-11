روبي في الصدارة بـ الليلة حلوة (فيديو)

ياسر رشاد - القاهرة - تصدرت أحدث أغنيات الفنانة روبي وتحمل اسم الليلة حلوة، قائمة الأكثر استماعًا، إضافة إلى حصولها على أكثر من 148 ألف مشاهدة خلال يومين من طرحها عبر موقع الفيديوهات الأشهر عالميًا يوتيوب .

تفاصيل أغنية الليلة حلوة

أغنية الليلة حلوة، من كلمات محمد مصطفى ملك، وألحان محمود أنور، ومكس وماستر عمرو الخضري، والفيديو كليب من إخراج أحمد عبد الوهاب.

أغنية الليلة حلوة لروبي

تتضمن الأغنية كلمات "الليلة حلوة.. الليلة دي حلوة القاعدة حلوة.. الجو العسل دة والمود القمر دة هو الروقان دة اللي ناقصنا"، بينما ترقص روبي مع صديقاتها في وسط مناظر طبيعية وألوان زاهية وأجواء صيفية.

كلمات الأغنية:

هي القعدة دي اللي حلوة وناسها حلوة

ويومنا دا شكله جميل

خدنا أهو من الفرحة وصلة، دماغنا فاصلة

ورايقين طول الليل

طب هي القعدة دي اللي حلوة وناسها حلوة

ويومنا دا شكله جميل

خدنا أهو من الفرحة وصلة، دماغنا فاصلة

ورايقين طول الليل

والليلة حلوة.. الليلة دي حلوة.. القعدة حلوة

ايه الجو العسل ده؟.. ايه الموود القمر ده

هو الروقان ده اللي ناقصنا

والليلة حلوة.. الليلة دي حلوة.. القعدة حلوة

ايه الجو العسل ده؟.. ايه الموود القمر ده

هو الروقان ده اللي ناقصنا

عليّ يابني الصوت شوية.. كمان شوية

ده في مغنى ده في مغنى وفي رقص

سقف يابني، وأنت طبل ده يومنا يهبل

ومتعبناش بالعكس

وكانت استطاعت الفنانة روبي بأغنيتها الجديدة “3 ساعات متواصلة”، دخول قائمة الاكثر مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، خلال 24 ساعة من طرحها.

تفاصيل أغنية روبي الجديدة 3 ساعات متواصلة

حققت أغنية 3 ساعات متواصلة أكثر من 63 ألف مشاهدة، واحتلت المرتبة 13 في قائمة الاكثر مشاهدة، من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع توما، وتقول كلماتها “ما تيجي حبه نستخبى من البشر من السواد اللي انتشر.. من العزول اللي مزاولنا و ياما في امورنا اتحشر ما تيجي حبه نستريح من العناء نطفى نار الاشتياء عندما يأتي المساء يوحسني نورك يا قمر تعالى نفصل فاصله 3 ساعات متواصله .. تعالى نفصل فاصله 3 ساعات متواصله اول ساعه هرسيك تاني ساعه هسرح بيك تالت ساعه هوديك و هلف العالم بيك و على عيني يا ولا على عيني يا ولا على عيني يا ولا بس مكسوفه على عيني يا ولا على عيني يا ولا على عيني يا ولا عليك ملهوفه ما تيجي سنه و اجي سنه نصطفي المشاكل تختفي كل ليله بشمعدان العمر شمعه بتنطفى يلا بينا نخلع من الهموم الضيقه محبوسين ليه في شرنقه ماله بحر اسكندريه ماله بحر الغردقه تعالى نفصل فاصله 3 ساعات متواصله .. تعالى نفصل فاصله 3 ساعات متواصله اول ساعه هروقك تاني ساعه هشوقك تالت ساعه هدوقك ازاي قلبي بيعشقك على عيني يا ولا على عيني يا ولا على عيني يا ولا ياولا ياولا على عيني يا ولا على عيني يا ولا على عيني تعالى نفصل فاصله 3 ساعات متواصله .. تعالى نفصل فاصله 3 ساعات متواصله ”.