يسرا تضع هذه الشروط للعمل مع مي عمر ومحمد رمضان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خلال لقائها مع برنامج ET بالعربي كشفت الفنانة الكبيرة يسرا عن إمكانية العمل مع الفنانين محمد رمضان ومي عمر ولكن بشروط.

وقالت يسرا: “أعمال محمد سامي جميلة ويذاكر جيدًا المواضيع والأشياء ويعرف ماذا يريد الناس وأي إنسان يحب أن يعمل معه”، مشيدة بفكرة مسلسل “نعمة الأفوكاتو”.

وأضافت: “أنا تحدثت مع محمد سامي وقدمت التهنئة له على نعمة الأفوكاتو، كما قدمت التهنئة لفريق العمل”، مشيدة بفكرة بمحمد سامي وذكائه في التنفيذ.

وردت على سؤال: “هل من الممكن أن يجمعك عمل مع محمد رمضان أو مي عمر؟”، قالت: “لو هناك عمل سيجمعني مع محمد رمضان ومي عمر، ليس لدي مشكلة لكن أين سأكون في العمل، والمهم العمل يكبرني وعندما تعرض عليَّ هذا تكون تعرف قيمتي”.

وتابعت يسرا: “لا توجد مقارنة بين الجيل الحالي والجيل السابق من الفنانين، فلا يأتي أحد مثل أحد أو يأتي بدلًا منه”.

وأبدت يسرا إعجابها الشديد بدور كريم عبدالعزيز في الحشاشين قائلة: “كريم أعجبني جدًّا وكريم دائمًا في منطقة والدنيا في منطقة أخرى”.