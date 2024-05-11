أسماء جلال تنضم لأسرة فيلم «وفيها إيه يعني»

ياسر رشاد - القاهرة - انضمت الفنانة أسماء جلال، لأسرة فيلم وفيها إيه يعني، بطولة النجم ماجد الكدواني وغادة عادل، ومقرر أن تبدأ تصوير مشاهدها خلال الفترة المقبلة .

وتجسد أسماء جلال دور ابنة ماجد الكدواني خلال الأحداث، ومقرر أن يتم التعاقد مع باقي الفنانين خلال الأيام المقبلة .

آخر أعمال أسماء جلال

يذكر أن آخر أعمال أسماء جلال مسلسل أشغال شقة، وتم عرضه في النصف الأول من الموسم الرمضاني وحقق نجاحا كبيرا، وهو ينتمي لنوعية المسلسلات الكوميدية.

وتدور أحداثه حول طبيب شرعي يُدعى حمدي عبد الرحيم الذي يجسد شخصيته الفنان هشام ماجد، والذي يُرزق بتوأمين ليبدأ هو وزوجته بالبحث عن مديرة منزل لرعاية الطفلين، لكن هذا لن يحدث بسهولة وتبدأ معاناتهم وفي ظل انشغالهما بالعمل يعجزان عن الوفاء بمتطلبات الأطفال.

ويقررا الزوجان أن الحل لمشكلتهما هو الاستعانة بمدبرة منزل، للاعتماد عليها في رعاية الطفلين بدلا عنهما.

يبدأ الثنائي بمساعدة أصدقائهما رحلة البحث عن مدبرة خادمة مناسبة لرعاية طفليهما، ولكن يتضح لهما أن مسؤولية الاستقرار على واحدة بعينها أمر صعب للغاية.

وكلما بدأت مدبرة منزل في ممارسة مهام عملها ينشب بينها وبين الزوجين خلاف في إطار كوميدي.



أبطال مسلسل أشغال شقة



ومسلسل أشغال شقة، بطولة هشام ماجد والفنانة أسماء جلال، ويشاركهم في البطولة سلوى محمد علي، شيرين، مصطفى غريب، رحمة أحمد فرج، محمد محمود، مي كساب، نهى عابدين وانتصار وإنجي وجدان وغيرهم، والعمل من إخراج وتأليف خالد دياب.

نبذة عن أسماء جلال

ممثلة مصرية رشحها المخرج بيتر ميمى مسلسل الأب الروحي استطاعت أن تخطف أنظار الجمهور فى أولى تجاربها الدرامية، من خلال شخصية «حياة» الفتاة الصعيدية، التى قدمتها فى الجزء الأول من مسلسل «الأب الروحى»، الذى كان بمثابة انطلاقة لها للمشاركة فى دراما رمضان ٢٠١٧، حيث تتواجد بأكثر من وجه فى الماراثون الرمضانى، وتشارك فى ثلاثة أعمال درامية، وهى مسلسلات «كلبش» مع الفنان أمير كرارة، ومسلسل «ظل الرئيس» مع الفنان ياسر جلال، ومسلسل «حتى لا تطفئ الشمس» مع المخرج محمد شاكر خضير ، كما شاركت في مسلسل هربانة منها مع الفنانة ياسمين عبدالعزيز في حلقة بعنوان "حلقة الندم". وشاركت في (لعبة النسيان، خلي بالك من زيزي).