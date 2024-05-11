15 صورة من حفل زفاف ملك الحسيني بطلة إعلان "دقوا الشماسي"

محمد اسماعيل - القاهرة - احتفلت الفنانة الشابة ملك الحسيني، بزفافها على شاب يدعى "عمر" خارج الوسط الفني، وذلك مساء أمس بأحد القصور الموجودة بجزيرة الدهب.

ونشرت الحسيني، صورا وفيديوهات من حفل الزفاف، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، وظهرت في حفل الزفاف بإطلالتين مختلفتين.

يذكر أن، ملك الحسيني تصدرت التريند خلال شهر رمضان 2024 بسبب حملة إعلانية للترويج لمنتجع سياحي، غنت خلالها أغنية "دقوا الشماسي" لعبد الحليم حافظ التي قدمها عام 1969 في فيلم "أبي فوق الشجرة".

وتعد ملك الحسيني ممثلة ومطربة شابة درست في الجامعة الأمريكية تخرجت منها عام 2014، وشاركت عام 2015 ببرنامج The X Factor، كما شاركت عام 2017 في أغنية "بحلم بمكان" الأغنية الرسمية لمنتدى شباب العالم، وخاضت أول تجربة تمثيل بمسلسل "بيمبو" عام 2021، وبعدها شاركت بمسلسل "ريفو" الجزء الأول والثاني.

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