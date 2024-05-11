شكرا لقرائتكم خبر عن ابنة مصطفى كامل وعريسها فى جلسة تصوير قبل حفل زفافهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل الفنان مصطفي كامل نقيب المهن الموسيقية بحفل زفاف ابنته فرح وزوجها يوسف عبد الحكيم، داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وينشر الخليج 365 الصور الأولى للعروسين في جلسة تصوير لهما قبل انطلاق الحفل.

واحتفل الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية منذ 10 أيام، بعقد قران ابنته "فرح"، داخل مسجد الشرطة بالشيخ زايد، وحرص على الاحتفال بالطبل والمزمار البلدي، وسط حضور أعضاء مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية.

وحرص على حضور حفل عقد القران كل من: الفنان مصطفى قمر وحمادة هلال وإيهاب توفيق وأشرف زكي وحلمي عبد الباقي وأيمن عزب، كما حرص على الحضور أعضاء مجلس إدارة المهن الموسيقية، منهم منصور هندي وخالد بيومي وحماده أبو اليزيد وعلى الشريعي وعدد من أعضاء الجمعية العمومية.