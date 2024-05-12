شكرا لقرائتكم خبر عن فرقة منيب التراثية تقدم حفلاً غنائيًا بوكالة الغوري.. اليوم الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقيم صندوق التنمية الثقافية بوكالة الغورى للإبداع والتراث الموسيقى تحت رعاية وزارة الثقافة، حفلاً غنائيًا لفرقة منيب التراثية تحت قيادة الفنان فتحى منيب نجل الفنان الراحل أحمد منيب، وذلك اليوم الأحد الموافق 12 مايو الجارى، وتقدم الفرقة فاصلاً غنائيًا من أغانى الحاج أحمد منيب التي قدمها أو لحنها لعدد من المطربين الكبار في مقدمتهم الكينج محمد منير والراحل علاء عبد الخالق بالإضافة إلى أغانى يقدمها الفريق لأول مرة من ألحان الموسيقار أحمد منيب ولم تقدم من قبل.



فرقة منيب التراثية

يذكر أن قناة الحياة التقت بفتحى منيب نجل الفنان الراحل أحمد منيب على هامش افتتاح مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء في دورته الـ31، والذى تحدث عن شخصية والده قائلاً: "كان طيبًا لا يحب الأضواء ومركز فى عمله فقط، ولذا إبداعه ظهر اليوم".

وأضاف فتحى أن والده توفى منذ 33 سنة، وإلى الآن يسمعه الشباب، كما أن له جمهور متعدد كملحن وجمهور الكينج محمد منير وعلى عبد الخالق وهشام عباس، لافتًا إلى أنه كون فرقة منيب التراثية منذ 3 سنوات تقدم كل شيء لمنيب.

تابع فتحى، نغنى الأغانى التى تحولت من نوبى لعربى لوالدى، لافتًا إلى أن شباب الأردن متأثر إلى الآن بوالدى، حيث قدمت 10 أيام فى الأردن لأغانى والدى فى شهر أكتوبر الماضى.

ولفت إلى أن الشاعر مجدى نجيب، كان صديق لوالدى ولذا نقول له ياعم محمد نجيب، مشيرًا إلى أن محمد منير كان الأقرب من الأصدقاء لوالدى، وكان يدخل بيتنا ونحن نصار، مؤكدًا أنه تم تكريم والدى فى 2014 بعد ثورة 30 يونيو وحصل على وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى فى عيد الفن، وهى فى رأيى من نجاحات ثورة 30 يونيو.