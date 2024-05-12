رنا سماحة تفجر مفاجأة حول انفصالها عن زوجها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: فجرَّت الفنانة رنا سماحة مفاجأة كبرى بإعلانها انفصالها عن زوجها الملحن سامر أبو طالب منذ فترة وعودتهما مرة أخرى للحياة الزوجية، مؤكدة أن الانفصال المؤقت الذي مرَّا به، ساهم في تعزيز علاقتهما وتعلمهما مهارات جديدة لحل الخلافات.

وتحدثت خلال حلولها ضيفة هي وزوجها على برنامج “بودكاست المتزوجين”، عن سبب الانفصال، مؤكدة أنه عائد إلى “التراكمات الكثيرة” التي واجهتهما خلال السنة الأولى من زواجهما، حيث تعرّضا لصدمات عند اكتشاف عيوب بعضهما البعض، وكيف عزّز هذا الانفصال علاقتهما وعلمهما كيفية تجاوز مشاكلهما واختلافاتهما.

واعتبرت أن سرَّ نجاح أي علاقة هو عدم تدخل أي طرف خارجي عند حدوث المشاكل، مع حرص العائلة على توعية الطرفين، وتخفيف حدة التوتر.

وأضافت الفنانة، أن اختلافها الكبير مع زوجها، دفعهما لمحاولة فرض شخصيتيهما على بعضهما، ما أدى إلى حالة من العناد الشديد، وعدم تقبل الآخر، الأمر الذي انتهى بالانفصال لمدة شهرين.

وبعد الانفصال، اتفقت مع زوجها على “طريقة لحل خلافهما” وليس فقط للتفاهم، مؤكدة أن هذه الخطوة هي الأهم للمقبلين على الزواج، وشددت على ضرورة اختيار شريك حياة قادر على حل الخلافات والتغلب على المشاكل، عوضًا عن التركيز فقط على التفاهم، معقبّة: “أهم حاجة أن تختار شريكًا يحل خلافكما، ويلم الشمل، وليس شخصًا تتفاهمين معه”.