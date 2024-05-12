بفستان الزفاف.. لقاء سويدان تثير الجدل في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

دخلت الفنانة لقاء سويدان، قوائم ترند موقع البحث جوجل، بعد نشرها صورا وهي ترتدي فستان الزفاف الأبيض.

الفنانة لقاء سويدان، نشرت عبر صفحاتها في مواقع التواصل، صورا لها من جلسة تصوير، وظهرت بها وهي ترتدي فستان الزفاف.

وانهالت تعليقات الجمهور على صور لقاء، وجاءت في معظمها تثني على جمالها، كما جاءت تعليقات أخرى لتهنئها معتقدين أنها جلسة تصوير تعلن من خلالها زواجها، وهو الأمر الذي لم تنفيه أو تؤكده لقاء.

يذكر أن الفنانة لقاء سويدان، تزوجت مرتين، وانجبت من الزيجة الأولى ابنتها الوحيدة "جومانا".

ودخلت لقاء ثاني تجربة زواج، عند زواجها من الفنان حسين فهمي، وتم الانفصال، بعد تصاعد الخلافات، وتبادل رفع الدعاوى القضائية.