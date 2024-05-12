مدحت العدل لـ ياسمين صبري: شوفي محمد صلاح بيطور من نفسه إزاي

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث السيناريست مدحت العدل ، عن الأداء التمثيلي للفنانة ياسمين صبري، مقدمًا لها نصائح اللجوء لكورسات التمثيل .

قال السيناريست مدحت العدل، إن الفنانة ياسمين صبري ممثلة جيدة ولكنها لم تقدم دور قوي حتى الآن، ولكن فيما معناه كممثلة أن تطور من موهبتها.

وتابع مدحت العدل خلال مداخلة هاتفية في برنامج "تفاصيل"، للإعلامية نهال طايل، الذي يعرض عبر فضائية "صدى البلد 2": "الموهبة 30 % من النجاح والـ 70 % تطور من موهبتك كفنان.. وأتمنى منها كفنانة لأن ملامحها جميلة ويجب أن تطور من نفسها، ومنى زكي بتطور من موهبتها وبتاخذ كورسات تمثيل حتى وقتنا الحالي وبتتطور يوم عن يوم".

مدحت العدل: منى زكي بتطور من موهبتها وبتاخد كورسات تمثيل

وأوضح مدحت العدل، أن ياسمين صبري يجب أن تأخذ محمد صلاح قدوة لها لأنه يعمل على نفسه ويطور من موهبته ويحترمها ويصونها ويتمرن بشكل يومي.



جدير بالذكر أن برنامج تفاصيل يعرض يومي الأحد والاثنين والاربعاء في تمام الساعة الثامنة مساء عبر فضائية صدى البلد 2 وهو من تقديم الإعلامية نهال طايل، ويستضيف البرنامج عدد من نجوم الفن للحديث معهم عن أعمالهم الفنية وأبرز تفاصيل حياتهم كما أنه برنامج إجتماعي خدمي.





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