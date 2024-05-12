مدحت العدل يكشف حقيقة خلافه مع نيللي كريم بعد مسلسلها الأخير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

قال السيناريست مدحت العدل، عن الفنانة نيللي كري، في مداخلة مع برنامج تفاصيل للإعلامية نهال طايل: "نيللي بنت عم كريم ممثلة عظيمة وقبل ما تشتغل معانا جبناها في ذات وتحت السيطرة وسجن النساء ولأعلى سعر".

وكشف مدحت العدل حقيقة خلافه مع نيللي كريم بعد تقديمها مسلسل "فراولة" الذي عرض في دراما رمضان الماضي مع شركة إنتاج أخرى، قائلا: "الناس بتفسر إن النجم لما يشتغل مع العدل جروب ويروح يشتغل مع شركة تانية يبقى محتكرينه.. أنا مش محتكر نيللي، الممثل لما يلاقي نص عند ناس تانيين وتعمله وبعدها نشتغل مع بعض السنة اللي جايه ويسرا نفس القصة".

وأوضح مدحت العدل، أن الفنانة منة شلبي قدمت عملين من إنتاج شركة العدل جروب، وعندما ترى الشركة الدور المناسب للفنان تقوم بترشيحه على الفور.