جورجينا: "العباءة عشقي" ولا أرفض طلباً للمرأة السعودية

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من الرياض: عبرت جورجينا رودريغيز، شريكة كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي، وأسطورة اليونايتد وريال مدريد السابق، عن إعجابها بالثقافة السعودية، وتحدثت عن تفاصيل حياتها اليومية بالمملكة، وخاصة ما يتعلق بـ"اللايف ستايل" والثقافة السعودية وتأثيرها عليها في مظهرها، وفي حياتها اليومية.

جورجينا رودريغيز، هي موضوع الغلاف لعدد مجلة "هي" الصادر في آيار (مايو) الحالي، بعنوان "جورجينا العربية"، حيث روت تفاصيل جديدة عنها للمرة الأولى منذ انتقالها إلى السعودية قبل عام ونصف العام للعيش برفقة عائلتها، كما روت قصصا شيّقة عن نشأتها.

عارضة الأزياء والشخصية المؤثرة على منصات التواصل الاجتماعي ومنتجة البرنامج الواقعي الذي يعالج حياتها، "جورجينا رودريغيز" هي شريكة حياة "كريستيانو رونالدو" نجم نادي النصر، والتي تشاركه في تربية 5 أطفال، وهم "كريستيانو جونيور"، والتوأم "إيفا ماريا" و"ماتيو"، و"ألانا مارتينا"، و"بيلا إزميرالدا".

الحياة في الرياض

وتحدثت جورجينا عن تجربة الانتقال للعيش في السعودية، واصفة إياها بالرائع، وتابعت : "لقد استقبلونا واحتضنونا بترحيب حار، استطعنا التأقلم بشكل جميل مع الثقافة الجديدة، ويسعدنا عيش هذا الفصل الجديد من حياتنا العائلية، حيث نمضي بالفعل أروع الأوقات في اكتشاف هذا البلد الرائع".

أما الروتين العائلي اليومي، فيبقى عادة هو نفسه أينما كانت العائلة تمكث، وقالت عن مراحل اليوم النموذجي من حياتها في الرياض: "نتناول وجبة الفطور كلنا معا، ونستعدّ لليوم الجديد، ونأخذ الأطفال إلى المدرسة، وأذهب إلى النادي الرياضي، لأنني أحب ممارسة الرياضة يوميا، وبعد ذلك أرتب المنزل قليلا، ونتناول طعام الغداء معا، قبل أن أنظم أنشطة الأولاد بعد المدرسة، كما قد نذهب أحيانا للتسوق".

تحدثت جورجينا مجيبة على سؤال تناول ولعها بالأزياء والأناقة، عن مدى التأثير الذي طبعته الثقافة السعودية على أسلوبها الخاص، قائلة: "هنا في المملكة العربية السعودية، أستلهم الأزياء من الثقافة المحلية بأسلوبي الخاص. أعشق ارتداء العباءات، ولدي مجموعة رائعة من جميع أنحاء العالم، أرتديها في كثير من المناسبات والفعاليات، أحبّها فعلا!".

النساء السعوديات

وعن النساء السعوديات اللواتي يطلبن الحديث معها والتصوّر معها، قالت: "أنا أحبهن جميعا، وسعيدة بهن وبمحبتهن لي، وفخورة بهن وبإنجازاتهن، ولا أستطيع أن أرفض لهن أي طلب، وأحب الرياض وأهلها، وأشعر بمحبتهم الصادقة لشريك حياتي وعائلتي ولي شخصيا، وهذا ما ألمسه في كل الأماكن والمواقف، وأتأكد منه أكثر مع مرور الأيام".

من هي جورجينا

شابة إسبانية ولدت في الأرجنتين، وانتقلت إلى إسبانيا، حيث ترعرعت في مقاطعة "هويسكا" القريبة من جبال البيرينيه والحدود الفرنسية، وقادها شغفها بعالم الأزياء إلى العاصمة مدريد.

وكما يقال، "اصطفت النجوم" ذات يوم.. فحصل بالصدفة لقاؤها الأول بلاعب كرة القدم البرتغالي النجم "كريستيانو رونالدو"، وبدأت حكاية حب تابعها الملايين حول العالم، من مشجعي كرة القدم إلى عشاق الموضة والمهتمين بأخبار المشاهير عموما، وأولئك الذين أحبوا تلك الشابّة منذ البداية، لجمالها، وتواضعها، وعفويتها، وصراحتها.