محمد عبده بأحدث ظهور بعد تلقيه العلاج من السرطان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد أيام من طمأنة محبيه على حالته الصحية عقب إعلان إصابته بمرض السرطان، ظهر النجم محمد عبده أخيراً في منزله بصحة جيدة بعد تلقيه العلاج في فرنسا.

وفي التفاصيل، استضاف “فنان العرب” في منزله بجدّة، قنصل عام فرنسا في جدّة، محمد نهاض، وذلك بحضور أبنائه وأصدقائه.

ووثقت قناة “روتانا موسيقى” على منصة “إكس” اللقاء، ونشرت صوراً تجمع النجم السعودي وأبناءه بالقنصل، وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع الصور ونالت إعجاب الآلاف منهم، وعبّروا عن سعادتهم بظهور نجمهم بصحة جيدة بعد إعلان تلقيه العلاج في باريس، متمنين له الشفاء العاجل.

واتُقطت هذه الصور بعد يومين من تقديم محمد عبده التهنئة لفواز، نجل الرئيس التنفيذي لشركة “روتانا للصوتيات والمرئيات” سالم الهندي، وذلك في أول إطلالة له بعد إعلان إصابته بالسرطان الأسبوع الماضي، وقال عبده حينها: “يا صديق ورفيق العمر الوفيّ والحبيب، شكّلنا معاً خريطة المملكة العربية السعودية بحدودها، نحن وحّدناها بكلمتها وأشكالها الغنائية الجميلة، خرجنا بكلمات مفهومة ومرغوبة وجميلة في كل مكان، هذا شيء كبير جداً”.