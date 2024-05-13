الإثنين.. الأوبرا تحتفي بعمار الشريعي على المسرح الكبير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد حفلا لأعمال الموسيقار الراحل عمار الشريعي ويقوده المايسترو تامر غنيم ويشارك خلاله المطربين محمد الحلو وعلي الحجار

كما يشارك عدد من نجوم الأوبرا وهم: أميرة أحمد، نهى حافظ، محمد حسن، حنان عصام، أنغام مصطفى، رحاب عمر، وعازفة الماريمبا نسمة عبدالعزيز مع كورال الأطفال، وذلك في الثامنة والنصف مساء الإثنين الموافق 20 مايو على المسرح الكبير

يتضمن البرنامج باقة من ألحان عمار الشريعي التى قدمها لكبار المطربين إلى جانب عدد من تترات المسلسلات الشهيرة منها: (جرس الفسحة، دموع في عيون وقحة، حبيبتى من ضفايرها طل القمر، بتسأل ياحبيبي، أرابيسك، سيبولي قلبى وارحلوا، أقوى من الزمان، عربية يا أرض فلسطين، أديب، للثروة حسابات أخرى، عمار يا إسكندرية، ماتمنعوش الصادقين، لو مش هتحلم، أبو زيد، أيام، حوا وآدم، حدائق الشيطان، مبسوطين، هنا القاهرة .

يذكر أن الموسيقار عمار الشريعي ولد في 16 أبريل 1948 بمدينة سمالوط بمحافظة المنيا.

حصل على ليسانس الآداب قسم اللغة الإنجليزية، ودرس التأليف الموسيقى بمدرسة هادلي سكول الأمريكية لتعليم المكفوفين بالمراسلة، كما التحق بالأكاديمية الملكية البريطانية للموسيقى بعدما أتقن بمجهود ذاتي العزف على آلات البيانو والأكورديون والعود والأورج

بدأ حياته العملية كعازف لآلة الأكورديون ثم تحول إلى الأورج قبل أن يتجه إلى التلحين والتأليف الموسيقي وكانت أول ألحانه "امسكوا الخشب" للمطربة مها صبري، تجاوزت أعماله 150 لحنا، وكون فرقة الأصدقاء عام 1980 من أصوات جديدة اكتشفها بنفسه

تميز في تأليف الموسيقى التصويرية للعديد من الأفلام والمسلسلات التليفزيونية والإذاعية والمسرحيات التي نال عنها شهرة واسعة.

أعد وقدم عددا من البرامج الشهيرة أبرزها البرنامج الإذاعي "غواص في بحر النغم"، نال العديد من الجوائز والتكريمات المحلية والعالمية ، ورحل عن عالمنا في 7 ديسمبر 2012 بعد صراع مع المرض تاركا العديد من الأعمال والمؤلفات والبرامج التى ساهمت في تنمية الحس والوعى الفنى لدى الجماهير المصرية والعربية.