مدحت العدل: ليس مطلوب من محمد هنيدي أن يقدم أعمالاً ناجحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

قال السيناريست مدحت العدل، إن الفنان محمد هنيدي لا يزال موهوب وهو الطفل الجميل الذي يبحث عن الدهشة التي تعجبنا، وليس مطلوب من كل فنان مهما على شأنه أن يقدم أعمالاً ناجحه.

وتابع مدحت العدل خلال مداخلة هاتفية في برنامج "تفاصيل"، للإعلامية نهال طايل، الذي يعرض عبر فضائية "صدى البلد 2": "عمرنا ما هنبقى متألقين طول العمر، مش مطلوب من هنيدي أو نيللي كريم أو يسرا إننا نعمل كل عمل ندغدغ الدنيا.. وبعد صعيدي في الجامعة الأمريكية مكتبتش لأني مش هعرف أحقق نفس النجاح وبعدها عملت فيلم تاني زي همام في أمستردام وممكن أعمل عمل تاني ومينجحش أصلا".