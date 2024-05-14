ميرنا وليد - بيروت - تألقت ميغان ماركل، زوجة الأمير هاري بإطلالة صيفية مكشوفة خارج تتعارض مع قوانين العائلة المالكة البريطانية، وذلك خلال زيارتها لنيجيريا.

وارتدت ميغان فستاناً ناعما باللون البيج، ومزين بخطوط جاءت على شكل ورود باللون الذهبي، جاء بقصة طويلة، وبياقة مفتوحة الصدر مع كشكش عند الخصر، وتميز بوشاح ملفوف حول الرقبة من مطابق للفستان.

الفستان من تصميم دار "johannaortiz " لمجموعة الصيف، ويصل سعره إلى 1200 دولار أميركي.

وأكلمت ماركل إطلالتها بمجوهرات ثمينة، إذ اختارت أقراط مطرّزة باللون الأحمر، مع مجموعة من الأساور الذهبية والماسية، بالإضافة إلى خاتم ألماس. وانتعلت حذاء باللون الذهبي من "Burberry".

ومن الناحية الجمالية، رفعت ميغان شعرها بطريقة أنيقة، وطبقت مكياجا ناعما أبرز ملامحها.



كانت هذه تفاصيل خبر ميغان ماركل تتألق بفستان من الحرير الناعم إليكم سعره لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.