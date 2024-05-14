هكذا احتفل محمد كيلاني بعيد ميلاد نجل عمر الشناوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

شارك الفنان محمد كيلاني، متابعيه عبر السوشيال ميديا احتفاله بعيد ميلاد نجل الفنان عمر الشناوي.

ونشر كيلاني، صورة تجمع نجله ونجل الفنان عمر الشناوي، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "كل سنة وأنت طيب يا قبضاي أكتوبر يا شبح عيلة الشناوي.. يا اللي هتجيب حق الضعيف والغلبان، ربنا يخليك لينا وتفضل الناس خايفة مننا عشانك.. بحبك يا سنسن".

محمد كيلاني كان متزوجا من السيدة هند حداد وأنجبا حمزة، وبعدها بفترة أعلنا طلاقهما، وتزوجت هي بعدها بالفنان عمر الشناوي وأنجبا ابنهما حسن.

يذكر أن، آخر أعمال محمد كيلاني مسلسل "رحيل" الذي عرض في رمضان 2024، بطولة ياسمين صبري، أحمد صلاح حسني، أحمد بدير، أحمد صيام، عارفة عبد الرسول، حازم سمير، ومن تأليف محمد عبد المعطي، وإخراج محمد عبد السلام.

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