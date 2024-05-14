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بالصور| أمير عيد يحتفل بمسلسل "دواعي السفر" في عرض خاص مع "watch it"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- منى الموجي:

احتفل الفنان أمير عيد بمسلسله الجديد "دواعي السفر" في عرض خاص أقيم مساء الثلاثاء في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

وشهد العرض حضور عدد من أبطال العمل، بينهم: نادين، عبدالرحيم حسن، أيمن الشيوي، جلا هشام، المخرج محمد ناير.

وكان الحساب الرسمي لمنصة "WATCH IT" عبر انستجرام نشر الملصق الدعائي الخاص بالمسلسل، مصحوبا بالتعليق التالي: "مسلسل (دواعي السفر) يعرض ابتداء من 15 مايو".

مسلسل "دواعي السفر" يشارك في بطولته أمير عيد، كامل الباشا، أحمد غزي، عبدالرحيم حسن، أيمن الشيوي، چلا هشام، إخراج محمد ناير.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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