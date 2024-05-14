بالصور| أمير عيد يحتفل بمسلسل "دواعي السفر" في عرض خاص مع "watch it"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- منى الموجي:

احتفل الفنان أمير عيد بمسلسله الجديد "دواعي السفر" في عرض خاص أقيم مساء الثلاثاء في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

وشهد العرض حضور عدد من أبطال العمل، بينهم: نادين، عبدالرحيم حسن، أيمن الشيوي، جلا هشام، المخرج محمد ناير.

وكان الحساب الرسمي لمنصة "WATCH IT" عبر انستجرام نشر الملصق الدعائي الخاص بالمسلسل، مصحوبا بالتعليق التالي: "مسلسل (دواعي السفر) يعرض ابتداء من 15 مايو".

مسلسل "دواعي السفر" يشارك في بطولته أمير عيد، كامل الباشا، أحمد غزي، عبدالرحيم حسن، أيمن الشيوي، چلا هشام، إخراج محمد ناير.