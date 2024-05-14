مهرجان كان السينمائي ٢٠٢٤.. فلسطين حاضرة بفيلمين رغم وجع الحرب

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن مهرجان كان السينمائي في دورته الـ77، التي تحمل شعار تحية للسينما الشعرية، وبوستر خاص لتأكيد أن السينما هي الملاذ العالمي، ومكان تُكتب فيه الإنسانية بقدر ما تُكتب فيه الحرية، عن مشاركة فلسطين فى دورته بفيلمين أولهم “الى أرض مجهولة”.

إلى أرض مجهولة

قصة فيلم إلى أرض مجهولة

حيث يعرض الفيلم الفلسطيني “إلى أرض مجهولة” ضمن مسابقة “نصف شهر المخرجين”، وتدور أحداثه حول الواقع المأساوي للصديقين يدعيان “شاتيلا وفاتح” وهما لاجئان فلسطينيان من عين الحلوة تقابلا في أثينا، جمعهما حلم الفرار إلى شمال أوروبا للبحث عن حياة أفضل.

يتعرض الصديقان خلال رغبتهما للذهاب إلى أوروبا، للخداع ويخسران مبلغ الهجرة، لينجرفا في سلسلة من الأحداث الغير متوقعة بهدف استرجاع المبلغ، يجد الصديقان انفسهما أمام تحديات تجعل صداقتهما على المحك.

الفيلم مقتبس عن رواية شهيرة للكاتب الفلسطيني غسان كنفاني رجال في الشمس، ومن إخراج الفلسطيني مهدي فليفل.

بوستر مهرجان كان 2024

البوستر الرسمي لمهرجان كان يذكرنا بجروح الماضي ومحاربة النسيان

من جانبه علق مهرجان كان على البوستر الخاص بالدورة الـ77، مؤكدًا انه يعبر عن مجموعة من الأشخاص جالسين في قاعة السينما، ويتابعون باهتمام العمل السنيمائي، مما يخلق فرصة للاحتفال بالفن السابع ببساطة لأنها تمنح الجميع صوتًا، فهي تتيح التحرر، كما تذكرنا بجروح الماضي، ومحاربة النسيان، ولأنها تشهد على المخاطر، إلى جانب كونه دعوة إلى الاتحاد، وتهدئة الصدمات، بهدف إصلاح ما أفسدته الحروب في نفوس الناجين.

واختتم: «في ظل عالم هش يعيش الاختلاف باستمرار، فإن المهرجان يؤكد من جديد على قناعة مفادها أن السينما هي الملاذ العالمي للتعبير والمشاركة، ومكان تُكتب فيه إنسانيتنا بقدر ما تُكتب فيه حريتنا».

الفيلم الفلسطيني القصير “سن الغزال”

ويشهد الفيلم الفلسطيني القصير “سن الغزال” للمخرج سيف هماش عرضه العالمي الأول بالدورة السابعة والسبعين من مهرجان كان السينمائي الدولي المقامة في الفترة من 14 إلى 25 مايو 2024، حيث ينافس في مسابقة الطلبة ضمن البرنامج 2 ويعرض يوم الأربعاء 22 مايو 2024.

الفيلم الفلسطيني القصير “سن الغزال”

قصة الفيلم

الفيلم يحكي قصة شاب من مخيم للاجئين ينطلق في رحلة محفوفة بالمخاطر من أجل تحقيق رغبة أخيه الصغير وهي رمي إحدى أسنانه اللبنية في البحر.

من جانبه قال هماش، متحدثًا عن فكرة الفيلم، أن سن الغزال هو محاولة لتجسيد الصراع الداخلي الذي يعيشه الفلسطيني، وبخاصة الذي يعيش في مخيمات اللجوء، بين عجزه على التكيف مع الواقع السياسي والتاريخي المفروض عليه ورغبته الشديدة في تحقيق إرادته الشخصية رغم المخاطر التي تتربص به، الفيلم تأليف وإخراج ومونتاج سيف هماش وبطولة وسام الجعفري صانع أفلام فلسطيني، ومدير تصوير إبراهيم حنضل وموسيقى فيكتور قواس وإشراف مجدي العمري.