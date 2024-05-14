"ملكة جمال وعاشقة الرقص".. 10 معلومات عن إميلي شاه خطيبة مينا مسعود

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

احتفل الممثل الكندي ذو الأصول المصرية مينا مسعود بخطوبته رسميًا على الممثلة الأمريكية ذات الأصول الهندية إميلي شاه وذلك عبر حسابه الرسمي على "انستجرام".

وتساءل البعض عن "إميلي شاه" وما علاقتها بالممثل مينا مسعود وعن ما إذا كانت شاركته من قبل بأي أعمال سينمائية.

وإليكم 10 معلومات عن الممثلة الهندية إميلي شاه خطيبة مينا مسعود:

1- فازت بلقب ملكة جمال نيوجيرسي الأمريكية عام 2014.

2- تعشق رقص الباليه وأخذت العديد من التدريبات المكثفة في فرقة "بريستون باليه".

3- أدارت فريق البيسبول في مدرستها الثانوية لمدة 3 سنوات.

4- اشتهرت بمشاركتها في العديد من الأعمال الخيرية.

5- تعاونت مع االمخرج العالمي كلينت إيستوود بفيلمه "Jersey Boys".

6- سفيرة اليونيسيف لمرض التوحد.

7- عملت كمساعد مخرج بعدد من الأفلام الشهيرة منها فيلم "Furious 7" للنجم فين ديزل.

8- حلمها أن تصبح إحدى فتيات أفلام جيمس بوند.

9- تتحدث العديد من اللغات بطلاقة منها الهندية والإنجليزية والجوجاراتية.

10- تخرجت من جامعة كاليفورنيا وحصلت على شهادة في إدارة وسائل الترفيه.

11- لديها مليون متابع على انستجرام.