فريق عمل فيلم افتتاح كان السينمائي "The Second Act"" يصل السجادة الحمراء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

وصل فريق عمل وصناع فيلم الكوميديا الفرنسي "The Second Act" أو "الفصل الثاني" المقرر عرضه كفيلم افتتاح مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الـ 77 هذا العام مساء اليوم الثلاثاء ويعرض خارج المسابقة الرسمية.

احتفت إدارة مهرجان كان السينمائي بفريق عمل الفيلم وهم المخرج وكاتب السيناريو الفرنسي كوينتين دوبيوكس، الممثلة الفرنسية ليا سيدو، لويس جاريل، فينسنت ليندون، رافاييل كوينارد، مانويل جيلوت، والتقطوا العديد من الصور التذكارية على السجادة الحمراء استعدادًا لبدء حفل الافتتاح وعرض الفيلم بنهاية الحفل.

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول "فلورنس" التي تحاول تقديم "ديفيد" الرجل الذي تحبه بجنون إلى والدها، لكن ديفيد لا ينجذب إليها ويريد أن يرميها في أحضان صديقه ويلي حيث تلتقي الشخصيات في مطعم مجهول في مكان ما.

يذكر أن مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الـ 77 هذا العام ستقام في الفترة من 14- 25 مايو.

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