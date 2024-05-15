يسرا تنشر صورا بمهرجان "كان" السينمائي.. وهكذا علقت

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت الفنانة الكبيرة يسرا، عن صورا لها خلال مشاركتها وحضورها بمهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الـ 77 هذا العام.

ونشرت يسرا، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "من دواعي سروري دائمًا أن أكون في مدينة كان، خاصة عندما تكون برفقة رايا المذهلة والرئيس التنفيذي المذهل لمهرجان القاهرة السينمائي عمرو منسي".

وأقيم حفل افتتاح مهرجان كان السينمائي أمس الثلاثاء بقصر المهرجانات في فرنسا وسط حضور نخبة من ألمع النجوم وصناع السينما حول العالم.

يذكر أن، مهرجان كان السينمائي في دورته الـ 77 يقام في الفترة من 14- 25 مايو الجاري.

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