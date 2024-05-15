رقم قياسي لأغنية ماكليمور الداعمة لغزة في أسبوع

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تخطى عدد مشاهدات أغنية تدعم القضية الفلسطينية وأهالي قطاع غزة، لمغني الراب الأمريكي الشهير ماكليمور، أكثر من 34 مليون مشاهدة، بعد إصدارها ونشرها على منصة “إكس” قبل أسبوع.

وقد أعلن مغني ماكليمور عبر حسابه على منصة “إكس” أنه سيتبرع بعائدات الأغنية لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا“.

وتضمنت كلمات الأغنية تشجيع الاحتجاجات الطلابية في الولايات المتحدة المناهضة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، مطالبة إياهم باستمرار مسيراتهم السلمية، منتقدة السلطات الأمريكية التي تمنعهم من التعبير عن حقوقهم وآرائهم.

وتصدرت أغنية ماكليمور قائمة الأغاني، وكانت بعنوان “Hind’s Hall” أو “قاعة هند”، والتي تقدم دعماً قوياً لفلسطين وكذلك للشباب الذين يحتجون في الجامعات الأمريكية ضد النشاط الإسرائيلي في غزة.

وسُميت الأغنية “قاعة هند” على اسم مبنى جامعة كولومبيا، والتي أعيدت تسميتها من قاعة هاميلتون إليه، من قبل الطلاب المحتجين، للإشارة إلى هند رجب، وهي الطفلة التي تبلغ من العمر 6 أعوام، واستشهدت على يد الاحتلال في قطاع غزة.