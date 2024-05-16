محمد رمضان يكشف عن أكبر مخاوفه في الحياة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة الخليج 365: في لقاء له على قناة mtv اللبنانية، كشف النجم محمد رمضان أن أكبر مخاوفه في الحياة هو التقدّم في العمر، حيث قال: “اللي بخوفني هو العمر، بخاف من التقدم في السن لأنه مش ممكن تتحداه وهو الشيء الوحيد اللي ممكن يغلبني، بينما باقي الأمور ما ممكن تاخد معي وقت لأغيرها”.

وعن عمليات التجميل والبوتوكس قال: “في المستقبل أنا سأستغل كل مرحلة لأكون نجم المرحلة، وبالعكس سأحاول في كل مرحلة سأدخلها ومش لح أهرب منها، ولح أعمل كي لا يكون لي منافس”.

عن حفله المنتظر ببيروت في 17 آب (أغسطس) المقبل، والتي وصفها بـ”بيروت راح تولع”، قال النجم المصري: “الحفل سيكون هو الأقوى في آخر 10 سنوات بلبنان”.

وتابع: “سعيد بأنني سأُحيي حفلاً في لبنان، هذه أول حفلة لي في بيروت، والشعب اللبناني من أكثر الشعوب التي أحبّها، وأتمنى أن أقدّم حفلاً يليق بهم”.