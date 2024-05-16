“روتانا” تُحرج شيرين عبد الوهاب وتكذّب تصريحاتها!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في ردّ هو الأول لشركة “روتانا” على تصريحات الفنانة شيرين عبد الوهاب بعد اتهامها الشركة بتأخير طرح أغانيها خلال لقاءات تلفزيونية عقب حفلها الأخير في الكويت، نشرت الشركة بياناً صحافياً كذّبت فيه كل ما قالته الفنانة المصرية عن تسليمها أغنيات الألبوم، مؤكدةً اتخاذها كل الإجراءات القانونية ضد ما أشيع.

ونشرت الشركة البيان عبر حسابها الرسمي في “إنستغرام” وجاء فيه: “رداً وتوضيحاً لما ذكر وانتشر في مواقع التواصل الاجتماعي، تؤكد مجموعة “روتانا” للموسيقى، أنها لم تستلم من الفنانة شيرين عبد الوهاب، أو مَن يمثلها أو ينوب عنها، أي أغنية جديدة بصوتها ذات صلة بعقدها مع المجموعة”.

وأضاف البيان: “وبذلك تبقى أغنية “الذهب” والتي نُشرت على منصات الاستماع الرقمية العربية والعالمية، هي آخر ما قدمته الفنانة لـ”روتانا”، و”روتانا” مستعدة لطرح الأغاني فور استلامها للماستر والأوراق القانونية والمخالصات بتوقيع الفنانة شيرين، لذا اقتضى التنويه، وأن كل ما يشاع غير ذلك، هو عار تماماً عن الصحة، كما تحتفظ “روتانا” بكل حقوقها للرد قانوناً على هذه الادعاءات”.

وكانت شيرين عبد الوهاب قد أثارت أخيراً الجدل من جديد، حول علاقتها مع شركة “روتانا للصوتيات والمرئيات”، بعد اتهامها الشركة بتأخير طرح أغانيها خلال لقاءات تلفزيونية عقب حفلها الأخير في الكويت.