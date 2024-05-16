سمية الخشاب تحرر محضراً ضد منتج سينمائي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: قامت الفنانة “سمية الخشاب”، بتحرير محضر بقسم شرطة الهرم، ضد منتج سينمائي، لقيامه بتحرير شيكات لها بقيمة 500 ألف جنيه، ليتبين لها أن الشيكات من دون رصيد.

وكان قسم شرطة الهرم قد تلقى بلاغًا من الفنانة المصرية مفاده قيام منتج سينمائي، بتحرير شيكين الأول ب200 ألف جنيه والثانى ب300 ألف جنيه لها لسحبها من حسابها من أحد البنوك الخليجية العاملة في مصر، إلا أنها عندما توجهت للبنك اكتشفت عدم وجود رصيد، وطالبت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المنتج، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيٌق.

يُذكر أن سمية الخشاب انتهت مؤخراً من تصوير فيلمها الجديد “التاروت” والذي بدأته قبل عام ونصف العام، وتسبّبت أزمات عدة في تأجيل تصويره مراراً، بالإضافة إلى انشغالها في تصوير مسلسلها الرمضاني، وانشغال رانيا يوسف في تصوير أعمال درامية عدة في الفترة الأخيرة.

وعبّرت سمية في تصريح خاص لـ”لها” عن سعادتها للانتهاء أخيراً من تصوير الفيلم، مؤكدةً أنه سيكون مفاجأة للجمهور، لأنه يناقش قضية حقيقية شغلت الرأي العام في مصر والوطن العربي، وهي الإتجار بالبشر.

ويشارك في بطولة الفيلم عدد من النجوم، بينهم: مي سليم، رانيا يوسف، منذر رياحنة، عبد العزيز مخيون، علاء مرسي، محمد سليمان، ومحمد عز.