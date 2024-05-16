بالفيديو – هكذا احتفلت رانيا يوسف بانتهاء تصوير “السرداب”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: احتفلت الفنانة رانيا يوسف بانتهاء تصوير دورها ضمن أحداث مسلسل “السرداب”، المقرر عرضه في موسم الصيف الحالي، حيث نشرت عبر حسابها الخاص في “إنستغرام” مقطعاً مصوّراً يوثّق استعدادها لتصوير آخر مشاهدها، لتعلن من خلاله عن انتهاء التصوير، حيث ظهرت في الفيديو وهي تغادر منزلها وتتوجّه إلى موقع التصوير لتخضع لأنامل الماكيير بغية تحضيرها للمشهد الختامي في العمل، وعلّقت على الفيديو بقولها: “آخر يوم تصوير في مسلسل “السرداب””. وتجسد رانيا في المسلسل شخصية “دلال”، صاحبة “بنسيون” يدور فيه العديد من القصص المثيرة وأبطالها مجموعة كبيرة من النجوم.

يُذكر أن آخر أعمال رانيا يوسف الفنية، مسلسل “بقينا اتنين”، الذي عُرض في رمضان الماضي، وتدور أحداثه حول العلاقات الأسرية والزواج، ويتطرق لصدمة ما بعد الطلاق، وما يتعرض له شركاء الحياة بعد الانفصال من صدمات ومراحل نفسية ومواقف اجتماعية وحياتية تؤثر سلباً فيهم.

وشارك رانيا يوسف في بطولة المسلسل: شريف منير، ميمي جمال، يوسف عثمان، طارق عبدالعزيز، تامر فرج، مروة عبد المنعم، عزة لبيب، ياسر الطوبجي، نانسي هلال، عزت زين، نبيل علي ماهر…، وهو من تأليف أماني التونسي وإخراج طارق رفعت.