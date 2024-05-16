أوّل ردّ رسمي من شيرين عبد الوهاب على أزمتها مع روتانا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: رد حسام لطفي، محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب، على البيان الذي أصدرته شركة روتانا حول عدم تتسلمها أي أغنيات من موكلته، مؤكداً انتهاء أزمتها مع الشركة، وأن العقد الذي يجمع الفنانة بالشركة انتهى حسب حكم المحكمة.

وأكد محامي شيرين أن موكلته يمكنها طرح أغانٍ جديدة، دون تعرض شركة روتانا للصوتيات والمرئيات لها، مضيفًا: “شيرين إذا قدمت أغاني جديدة بإمكانها أن تطرحها وليس لوروتانا حق في أي شيء بعد ذلك”.

وأكد انتهاء عقد الفنانة مع الشركة بعد حكم المحكمة الاقتصادية، والتي جاء فيه: في الشق الأول من حكم الاستئناف قبول الحكم شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف، وإلزام المدعى عليها الأولى- شيرين عبد الوهاب- بأن تؤدي للمدعي بصفته- شركة روتانا- ثلاثة ملايين جنيه وتأييده فيما بعد”.

ثانيا: في الشق الثاني من الحكم المستأنف للشركة بعدم قبوله، وألزمت المستأنفة شيرين عبد الوهاب بالمصروفات ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة”.

وكانت شركة “روتانا” قد نشرت بياناً صحافياً كذّبت فيه كل ما قالته الفنانة المصرية عن تسليمها أغنيات الألبوم، مؤكدةً اتخاذها كل الإجراءات القانونية ضد ما أشيع.

ونشرت الشركة البيان عبر حسابها الرسمي في “إنستغرام” وجاء فيه: “رداً وتوضيحاً لما ذكر وانتشر في مواقع التواصل الاجتماعي، تؤكد مجموعة “روتانا” للموسيقى، أنها لم تستلم من الفنانة شيرين عبد الوهاب، أو مَن يمثلها أو ينوب عنها، أي أغنية جديدة بصوتها ذات صلة بعقدها مع المجموعة”.

وأضاف البيان: “وبذلك تبقى أغنية “الذهب” والتي نُشرت على منصات الاستماع الرقمية العربية والعالمية، هي آخر ما قدمته الفنانة لـ”روتانا”، و”روتانا” مستعدة لطرح الأغاني فور استلامها للماستر والأوراق القانونية والمخالصات بتوقيع الفنانة شيرين، لذا اقتضى التنويه، وأن كل ما يشاع غير ذلك، هو عار تماماً عن الصحة، كما تحتفظ “روتانا” بكل حقوقها للرد قانوناً على هذه الادعاءات”.

وكانت شيرين عبد الوهاب قد أثارت أخيراً الجدل من جديد، حول علاقتها مع شركة “روتانا للصوتيات والمرئيات”، بعد اتهامها الشركة بتأخير طرح أغانيها خلال لقاءات تلفزيونية عقب حفلها الأخير في الكويت.