فن ومشاهير

إيرادات فيلم "عالماشي" بعد 5 أسابيع من طرحه بالسينمات

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

اقتربت إيرادات فيلم "عالماشي" من حاجز ال 13 مليون جنيه، بعد 5 أسابيع من طرحه بدور العرض السينمائي

وحقق الفيلم الكوميدي "عالماشي" حتى الآن إيرادات قدرها 12 مليون 635 ألف 816 جنيه

ويتنافس الفيلم مع 3 أفلام أخرى بالسينمات، تم طرحها ضمن سباق أفلام عيد الفطر

الأفلام التي تعرض بالسينمات حاليا هي: "فاصل من اللحظات اللذيذة"، "شقو"، "السرب"

فيلم "عالماشي" بطولة: علي ربيع، كريم عفيفي، صلاح عبدالله، آية سماحة، انتصار، مصطفى غريب، إسماعيل فرغلي، محمد رضوان، أحمد فهيم، ومن إخراج محمد حمدي الخبيري

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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