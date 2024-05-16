إيرادات فيلم "عالماشي" بعد 5 أسابيع من طرحه بالسينمات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

اقتربت إيرادات فيلم "عالماشي" من حاجز ال 13 مليون جنيه، بعد 5 أسابيع من طرحه بدور العرض السينمائي

وحقق الفيلم الكوميدي "عالماشي" حتى الآن إيرادات قدرها 12 مليون 635 ألف 816 جنيه

ويتنافس الفيلم مع 3 أفلام أخرى بالسينمات، تم طرحها ضمن سباق أفلام عيد الفطر

الأفلام التي تعرض بالسينمات حاليا هي: "فاصل من اللحظات اللذيذة"، "شقو"، "السرب"

فيلم "عالماشي" بطولة: علي ربيع، كريم عفيفي، صلاح عبدالله، آية سماحة، انتصار، مصطفى غريب، إسماعيل فرغلي، محمد رضوان، أحمد فهيم، ومن إخراج محمد حمدي الخبيري