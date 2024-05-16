عادل إمام تنبأ بالحياة في الألفينات .. أغلبها تحقق بالفعل (فيديو)

ياسر رشاد - القاهرة - في مطلع السبعينيات، جمع برنامج “اتنين ع الهواء” الزعيم عادل إمام والفنان الراحل سعيد صالح، في لقاء من القلب تحدثا فيه عن مواقفهم الشخصية الطريف منها والصعب منذ مرحلة الطفولة وحتى وصولهم إلى النجومية والشهرة.

ومن الأسئلة اللافتة للنظر التي تقدم بها المذيع الشهير طارق حبيب، كيف تتخيل الحياة في عام 2000؟



سعيد صالح: الحياة في 2000 هتبقى عظيمة



أجاب سعيد صالح بإجابة مختصرة أنها ستصبح “رائعة”، واستطرد في الشرح قائلًا:"الحياة باستمرار في تقدم مستمر كلما تقدمت السنوات، فالطبع عند الوصول إلى هذا العام ستصبح هناك وسائل رائعة وعظيمة في الحياة".

عادل إمام: توقعات تحققت في عام 2000.. الفن سيصبح آلي والعواطف ستصبح أقل

بينما تحدث الزعيم عادل إمام عن تصوره للحياة في عام 2000 باستفاضة أكثر، مع المذيعة منى جبر، قائلًا:" ستتواجد أزمات عديدة في الغذاء لأن أعداد البشر في تزايد، ستقل العواطف بشكل ومخيف وستصبح “آلية” بالتزامن مع زيادة عدد الأفراد وقلة سبل الرزق، أما عن الفن ستصيبه الآلية أيضًا، بسبب قلة العواطف لأنها هي من تخرج الفن من منابعه".

وبالفعل نجد أن تصوراته عن الفن تحديدًا تحققت بوجود الذكاء الاصطناعي وتدخله المميكن في الصوت والصورة، بجانب توغل الوسائل التكنولوجيا في جميع الأوساط الفنية منها ماهو نافع ويساعد في نجاحها وظهورها بشكل أفضل، ومنها ماهو ضار يصيب عوامل نجاح الفن بالتشوه والركاكة.

عيد ميلاد عادل إمام الـ 84

يحتفل الفن العربي، غدًا، بعيد ميلاد الزعيم عادل إمام الـ 84، الذي قدم مشوار فني زاخر على جميع مستويات الفن، يجعله رمز صعب التكرار، وحالة فريدة تُقدم كنموذج لحب الفن ومعرفة جوانب القوة للفنان التي ستساعده على نجاح إسمه وأعماله وتميزه عند جمهوره.

نبذة عن البرنامج الفني الشهير “اتنين ع الهوا”

برنامج اتنين على الهواء كان من تقديم طارق حبيب ومنى جبر، واشتهر في السبعينيات بلقاء مجمعة من رموز الفن آنذاك على التوازي حيث يلتقي كلا منهما بفنانين ويعرضان نفس نفس الأسئلة عليهما